OPEC-Fonds bewilligt knapp 1,2 Mrd. US$ für neue Entwicklungsfinanzierung

Wien, 12 Sept., 2024 (ots/PRNewswire) - Der OPEC-Fonds für internationale

Entwicklung (der OPEC-Fonds) stockt seine Entwicklungshilfe mit neuen Mitteln in

Höhe von fast 1,2 Milliarden US-Dollar seit Juni erheblich auf. Die jüngsten

Projekte, die der Verwaltungsrat auf seiner 189. Sitzung heute genehmigt hat,

unterstützen Kleinbauern und Unternehmen, fördern den Bau widerstandsfähiger

Infrastrukturen, bieten saubere Wasser- und Sanitärlösungen und erhöhen die

Klimaresilienz. Die Reformprogramme der Partnerländer werden von speziellen

Darlehen des OPEC-Fonds profitieren.



Der Präsident des OPEC-Fonds Abdulhamid Alkhalifa sagte: "Der OPEC-Fonds

intensiviert seine Bemühungen mit bedeutenden neuen Finanzierungsgenehmigungen,

die unser Engagement für eine transformative Entwicklung unterstreichen. Diese

Investitionen in unseren Partnerländern werden die Infrastruktur stärken und die

Widerstandsfähigkeit erhöhen, was den Menschen und Gemeinschaften, denen wir

dienen, spürbare Vorteile bringt."





Der Verwaltungsrat des OPEC-Fonds hat in seiner heutigen Sitzung und seit seinerletzten Sitzung im Juni 2024 die folgenden neuen Projekte genehmigt.Operationen im öffentlichen Sektor (in alphabetischer Reihenfolge):Armenien: Ein politikbezogenes Darlehen in Höhe von 50 Millionen Euro wird eingemeinsames Programm der Weltbank finanzieren, das die Bemühungen der Regierungum die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung daran, die Verbesserung desUmweltmanagements und der Energieeffizienz, die Förderung der Entwicklung desHumankapitals und die Stärkung der Regierungsführung unterstützen soll.Benin: Ein Darlehen in Höhe von 26 Millionen US-Dollar wird die Ausweitung vonInvestitionen in der Landwirtschaft unterstützen, um die Ernährungssicherheitdurch das Horticulture Development Support Project in Partnerschaft mit demInternational Fund for Agricultural Development zu verbessern. Das Projekt wird16.000 Haushalte erreichen und fast 100.000 Kleinbauern und ihreFamilienangehörigen begünstigen, von denen fast die Hälfte Frauen und jungeMenschen sind.Kolumbien: Ein politisches Darlehen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar wird dieUmsetzung des Regierungsprogramms zur Unterstützung der Dezentralisierung undder Biodiversität finanzieren und unterstützen. Sie fördert die territorialeEntwicklung, indem sie die Institutionen stärkt, die Umweltpolitik verbessertund den Schutz der biologischen Vielfalt erhöht. Es wird erwartet, dass dasProgramm fast 16,5 Millionen Menschen zugute kommen wird.Côte d'Ivoire: Ein politikorientiertes Darlehen in Höhe von 60 Millionen Eurofür das Programm für wirtschaftliche Transformation und integrative