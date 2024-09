HONGQI TianGong Electric Platform wird auf dem Pariser Autosalon 2024 debütieren

Bei HONGQI TianGong handelt es sich um eine brandneue modulare Elektroplattform, die HONGQIs aktuelles Angebot an vollelektrischen Fahrzeugen umfasst. Aufgrund der hochgradig modularen Eigenschaften kann HONGQI verschiedene Fahrzeugtypen auf der gleichen Architektur entwickeln, was die Produktionseffizienz deutlich erhöht und den Entwicklungszyklus für neue Modelle verkürzt.

Der Kern der Plattform ist das hochintegrierte elektrische Antriebssystem. Es verfügt über eine 400-V/800-V-Spannungsarchitektur und unterstützt sowohl Hinterrad- als auch Allradantriebskonfigurationen. Durch die CTB-Technologie und die Verwendung von Schnellladezellen wird die Reichweite der auf dieser Plattform hergestellten Fahrzeuge erheblich vergrößert und erreicht in der Regel 500 bis 800 Kilometer. Außerdem wird die Schnellladefähigkeit erheblich verbessert, sodass der Akku in 20 Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden kann. Darüber hinaus überwacht das intelligente Wärmemanagementsystem die Akkutemperatur in Echtzeit, um sicherzustellen, dass das Gerät immer mit der optimalen Temperatur arbeitet und die Sicherheit des Akkus verbessert wird.

Neben der TianGong Electric Platform hat HONGQI auch zwei weitere Kerntechnologieplattformen im Rahmen von FMEs eingerichtet: HONGQI JiuZhang Intelligent System und HONGQI HongHu Hybrid Plattform. Diese drei Plattformen repräsentieren die neuesten Errungenschaften von HONGQI in den Bereichen Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Antrieb, intelligentes Fahren und Hybridtechnologie. Sie versammeln alle wichtigen Durchbrüche und die neuesten Ergebnisse aus acht wichtigen Technologiebereichen und 115 Schlüsseltechnologien.

Auf dem Weltmarkt gewinnen Fahrzeuge mit neuen Antriebsenergien aufgrund ihrer überlegenen Leistung und Effizienz im Vergleich zu kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen zunehmend an Bedeutung. Außerdem sind sie in der Anschaffung günstiger und bieten flexiblere Betankungsmöglichkeiten als kraftstoffbetriebene Fahrzeuge, was den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer entgegenkommt.

Jetzt reagiert HONGQI aktiv auf diesen Trend mit der Strategie, die Elektrifizierung seiner Modelle auf breiter Front zu beschleunigen. Gleichzeitig baut HONGQI seine Präsenz auf den internationalen Märkten durch eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern aus, um seine globale Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern. Derzeit erstreckt sich das Auslandsnetz von HONGQI über 28 Länder mit insgesamt 128 Geschäften. Die Ersatzteilverfügbarkeitsrate hat 95 % erreicht, und der Kundendienst wird ständig verbessert.

Mit Blick auf die Zukunft wird HONGQI seine Bemühungen in der innovativen Forschung und Entwicklung neuer Energietechnologien verankern und den technologischen Fortschritt vorantreiben, um den Nutzern kontinuierlich hochwertige Produkterfahrungen zu bieten. Die vielversprechende Zukunft der neuen Energiefahrzeuge bietet HONGQI weitreichende Wachstumschancen, und die Entwicklung der HONGQI TianGong Electric Platform beweist die außergewöhnliche Stärke des Unternehmens im Bereich neue Energien.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2503946/image_5028817_30619198.jpg

