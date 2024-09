Polyplastics bringt biomassebilanziertes LCP auf den Markt, um CO2-Emissionen zu reduzieren und den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen

TOKYO, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd, ein weltweit führender Hersteller von technischen Kunststoffen, hat die Einführung von LAPEROS bG-LCP bekannt gegeben, einer nachhaltigen Lösung auf der Basis von aus Biomasse gewonnenen Materialien (Massenbilanzansatz), die die CO2-Emissionen reduziert und den Anteil der erneuerbaren Inhaltsstoffe verbessert. Die Einführung erweitert die DURACIRCLE-Initiative des Unternehmens, die bereits DURACON bG-POM umfasst.

LAPEROS bG-LCP, das im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen soll, wird wie herkömmliche Produkte hergestellt und weist die gleichen chemischen und physikalischen Eigenschaften auf. Polyplastics plant, diese neue Lösung auf alle Typen von LAPEROS LCP auszuweiten. Der Massenbilanzansatz kombiniert Rohstoffe aus Biomasse mit solchen aus fossilen Ressourcen. Werden sie in Harzherstellungsprozessen kombiniert, kann ein Teil des entstehenden Produkts als aus Biomasse stammend angesehen werden, je nach der Menge des eingesetzten Biomasserohstoffs.

Durch diese nachhaltige Option entfällt die Notwendigkeit, aus Biomasse und fossilen Rohstoffen gewonnene Produkte getrennt herzustellen. Außerdem müssen Nutzer Leistung und Qualität nicht für jede einzelne Klasse neu bewerten. So trägt der Ansatz effektiv dazu bei, schneller Kohlenstoffneutralität und eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen.

LAPEROS LCP bietet dünnwandige und hochfließfähige Eigenschaften zusammen mit hervorragender Hitzebeständigkeit und starker mechanischer Leistung. Außerdem besitzt es eine höhere Festigkeit pro Flächeneinheit bei geringerer Dicke und einen niedrigen linearen Ausdehnungskoeffizienten, der dem von Metall nahe kommt. Es wird in vielen ultrakleinen Präzisionssteckverbindern und anderen Teilen von modernen IT-Geräten verwendet, die immer kompakter werden, darunter Tablets und Smartphones.

DURACIRCLE ist eine Initiative, die die Verwendung von erneuerbaren Rohstoffen sowie das Recycling und die Wiederaufbereitung von Harzen umfasst, um eine höhere Leistung und Wertschöpfung zu erzielen. Dazu gehören Produkte mit Biomassebilanz wie LAPEROS bG-LCP und DURACON bG-POM, die Ausweitung der Verwendung von PCR-Quellen (Post-Consumer-Recycling), chemisches Recycling und die Entwicklung von Rohstofftechnologien zur Wiederverwendung von CO2-Emissionen.

Bitte besuchen Sie uns auch unter: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/29.html

Informationen zu Polyplastics: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202408084780-O1-7fN93l14.pdf

DURACON, LAPEROS und DURACIRCLE) sind Marken der Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

