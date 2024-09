Globaler Dialog über KI-gesteuerte Innovation, Governance und Auswirkungen auf die Menschheit wird an Tag 2 des GAIN-Gipfels 2024 fortgesetzt

RIYADH, Saudi-Arabien, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Auch am zweiten Tag des Global AI Summit (GAIN) wurden Themen wie KI-gestützte Innovation, Governance, Politikgestaltung und die Auswirkungen der Technologie auf die Menschheit behandelt.

Der zweite Tag der GAIN 2024 begann mit einer Keynote von Antony Cook, Unternehmensvizepräsident und stellvertretender Chefsyndikus bei Microsoft, zum Thema „AI Governance: Principles to Promote Responsible AI and Access" (KI-Governance: Grundsätze zur Förderung von verantwortungsvoller KI und Zugang). Seine Rede gab die Agenda für den Tag vor, in dessen Mittelpunkt die dringende Notwendigkeit eines umfassenden KI-Rahmens stand, der die ethische und verantwortungsvolle Nutzung dieser transformativen Technologie fördert.