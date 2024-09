dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Dax winkt dritter Gewinntag in Folge FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - Der Dax dürfte am Freitag den dritten Tag in Folge zulegen. Weitere Kursgewinne sind drin dank des Rückenwinds aus New York, wo die Kurse am Vortag noch ins Plus gedreht …