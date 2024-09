JPMorgan hebt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 40,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 37,60 auf 40,10 Euro angehoben. "Die Medizin beginnt zu wirken", schrieb Analyst David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit dem zweiten Quartal hätten die Bad Homburger zum vierten Mal in Folge die Erwartungen getoppt und der Gewinnrückgang sei gestoppt. Die Ergebnisse dürften nur noch einmal durch die vermutliche Trennung von FMC sinken. Bei den Einsparungen liege man über Plan. Adlington rechnet mit weiter überdurchschnittlichem Lauf der Aktien./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 34,40EUR auf Lang & Schwarz (13. September 2024, 07:48 Uhr) gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 40,10 Euro



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,10 € , was eine Steigerung von +19,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer