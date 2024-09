Hillstone Networks wird im neuesten Analystenbericht für Mikrosegmentierungslösungen gewürdigt

Wir glauben, dass diese Anerkennung Hillstones Fähigkeit unterstreicht, innovative Cybersicherheitslösungen anzubieten, die sich an komplexe und dynamische Umgebungen anpassen.

SANTA CLARA, Kalifornien, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, wurde im Bericht Q3 2024 The Forrester Wave: Mikrosegmentierungslösungen für seine fortschrittlichen Mikrosegmentierungsangebote ausgezeichnet, einschließlich CloudHive und CloudArmour. Bei der Bewertung wurden 23 Kriterien zur Beurteilung der Anbieter von Mikrosegmentierungslösungen berücksichtigt. Diese Analyse umfasste die Identifizierung, Recherche, Analyse und Bewertung der wichtigsten Anbieter auf dem Markt. Der Bericht bietet einen detaillierten Vergleich der einzelnen Anbieter und hilft Fachleuten bei der Auswahl der am besten geeigneten Lösung für ihre spezifischen Anforderungen.

„Wir sind stolz darauf, von Forrester für unser Angebot im Bereich Mikrosegmentierung ausgezeichnet zu werden. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie einen effektiven Schutz in einer Vielzahl von Umgebungen bieten, von physischen und virtuellen Servern bis hin zur Cloud", kommentiert Tim Liu, technischer Leiter und Mitbegründer von Hillstone Networks.

Hillstone Networks bietet mit CloudHive und CloudArmour fortschrittliche Mikrosegmentierungslösungen an. CloudHive ist auf Mikrosegmentierung für virtuelle Umgebungen in privaten Clouds, wie VMware, spezialisiert. Die Integration in den Hypervisor-Switch ermöglicht eine effektive Mikrosegmentierung für eine vollständige Kommunikation innerhalb der virtuellen Umgebung. Die Fähigkeit von CloudHive, NSX zu ersetzen, erleichtert die Umstellung der Benutzer, während das integrierte System zur Erkennung und Verhinderung von Eindringen einen robusten und zuverlässigen Schutz gewährleistet.

CloudArmour dehnt die Mikrosegmentierung auf Container, Bare-Metal-Server und Cloud-Hosts aus und bietet so umfassenden Schutz in verschiedenen technologischen Umgebungen. Hillstone Networks bietet beide Lösungen im Rahmen eines unbefristeten Lizenzmodells an, eine Besonderheit, die ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auf dem Markt erhöht.

Wir befinden uns in der fortschrittlichsten Ära der Mikrosegmentierung, in der Lösungen über Rechenzentren hinaus auf Microservices-Architekturen, öffentliche Clouds, OT-Umgebungen (Operational Technology) und sogar die siebte Ebene ausgedehnt wurden. Dies ermöglicht Richtlinien, die die Identität von Benutzern und Prozessen berücksichtigen. Führende Lösungen ermöglichen es Unternehmen jetzt, Richtlinien schnell und ohne Software zu implementieren und Technologien wie Endpoint Detection and Response (EDR) zur Verbesserung der Sicherheit zu nutzen.

Aufkommende Technologien wie künstliche Intelligenz und Automatisierung verändern die Cybersicherheit. Als Antwort auf diese Trends hat Hillstone Networks eine Lösung entwickelt, die nicht nur den Schutz vor Bedrohungen stärkt, sondern auch mit anderen wichtigen Technologien wie SD-WAN und Zero Trust Network Access (ZTNA) integriert werden kann und eine skalierbare und zukunftssichere Sicherheitsarchitektur bietet.

