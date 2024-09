NVIDIA attackiert Abwärtstrend

Bis zu einem regulären Kaufsignal muss die vorherige Schiebephase zwischen 123,10 und rund 130,00 US-Dollar geknackt werden. Nur in diesem Fall würden unmittelbare Anstiegschancen zurück an die Rekordhochs bei 140,76 US-Dollar entstehen, ein weiteres Ziel darüber könnte am 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 165,65 US-Dollar liegen. Unerwartete Rücksetzer unter die Septembertiefs von 100,95 US-Dollar würden das bullische Chartbild jedoch leicht eintrüben, in der Folge müsste noch einmal der seit Oktober 2023 bestehende Aufwärtstrend um 80,38 US-Dollar als Support einspringen. Gänzlich ins bärische Lager wechselt die Aktie jedoch erst darunter.

Trading-Strategie: