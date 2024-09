Gold nach EZB-Entscheid auf Rekordniveau

In der kommenden Woche wird die US-Notenbank FED ihre weitere Zinspolitik mit einer möglichen Zinssenkung vorstellen, bis dahin könnte der Goldpreis an das anvisierte 300 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 2.605 US-Dollar weiter zulegen, wodurch dieses Setup sogar für einen direkten Long-Einstieg geeignet wäre. Auf der Unterseite sollten Investoren bei Preisen unter 2.470 US-Dollar vorsichtig agieren, eine solche Kursentwicklung würde nämlich Abschlagsrisiken zunächst auf 2.432 und darunter in den Bereich des EMA 200 bei 2.393 US-Dollar sichtlich erhöhen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der erfolgreiche Ausbruch des Goldpreises aus der vorherigen Handelsspanne kann sogar für den unmittelbaren Aufbau von Long-Positionen mit einem Ziel bei 2.605 US-Dollar herangezogen werden. Durch den Einsatz des mit einem Hebel von 31,2 ausgestatteten Open End Turbo Long Zertifikates WKN VC2DLZ ergibt sich eine Renditechance von 60 Prozent, entsprechend dürfte der Schein nach Umsetzung der Handelsidee am Ende bei 12,04 Euronotieren. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 2.515 US-Dollar gemessen am Basiswert aber nicht überschreiten, hieraus würde sich im Schein ein äquivalenter Stopp-Kurs von 3,87 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage anzunehmen, spätestens zum Fed-Zinsentscheid sollte mit erhöhter Volatilität in allen Asset-Klassen gerechnet werden.