Deal bestätigt: DSV übernimmt Schenker - Aktie legt kräftig zu!

Im ersten Halbjahr hat Schenker 9,4 Milliarden Euro Umsatz eingefahren, bei DSV waren es 10,7 Milliarden Euro. Der neue Konzern würde sich also in Sachen Umsatz, aber auch bei der Mitarbeiteranzahl, fast verdoppeln.

Im Rahmen der Übernahme plant DSV Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro in Terminals und Lagerhallen von Schenker. Zudem sollen wichtige Zentralfunktionen wie die IT in Essen und Frankfurt erhalten bleiben. Während in operativen Bereichen keine Stellenstreichungen geplant sind, könnte es in den Verwaltungszentralen in Deutschland Medienberichten zufolge zu einem Abbau von bis zu 1.900 Arbeitsplätzen kommen.

An der Börse wurde die Nachricht euphorisch aufgenommen. Die DSV-Aktie ging am Donnerstag mit einem Plus von über 10 Prozent bei 1.375 Dänischen Kronen aus dem Handel. Am Freitag steht die Aktie vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate weitere 7 Prozent im Plus.

Langfristig neue Jobs – kurzfristig Umbau

DSV verspricht langfristig sogar mehr Arbeitsplätze zu schaffen, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Dennoch steht mittelfristig ein Stellenabbau an, da sich die Geschäftsfelder von DSV und Schenker überschneiden. Vor allem die Verwaltungsstrukturen in Essen und Frankfurt sind betroffen, obwohl eine Sozialklausel für zwei Jahre betriebliche Kündigungen ausschließt. Aktuell beschäftigt DSV in Deutschland 5.000 Mitarbeiter.

Wirtschaftswunder Osteuropa? Sichern Sie sich jetzt kostenlos und unverbindlich unseren neuen Spezialreport mit drei potenziellen Vervielfachern aus Europas aktueller Boom-Region. Welche das sind, erfahren Sie an dieser Stelle.

Die Erlöse aus dem Verkauf sollen primär in die Schuldentilgung der Deutschen Bahn fließen, die derzeit mit 32 Milliarden Euro belastet ist. Mit dem Verkauf von Schenker möchte die Bahn ihr krisengeschütteltes Kerngeschäft in Deutschland stärken. Schenker beschäftigt weltweit über 70.000 Mitarbeiter, davon rund 15.000 in Deutschland, und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von 19 Milliarden Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion