+20 Prozent in einer Woche: SAP-Rivale Oracle crasht nach oben!

Am Dienstag quittierten Anleger die über den Erwartungen liegenden Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal sowie neue Partnerschaften zum Trainieren von KI-Modellen mit Kursgewinnen von 11,4 Prozent. In der US-Nachbörse am Donnerstagabend legten die Titel um weitere 6,5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seine langfristigen Umsatzziele vorgestellt hat.

Die Aktie von Cloud-Spezialist Oracle steht vor einer der besten Handelswochen ihrer jüngeren Geschichte. Nach starken Quartalszahlen am Montagabend und der Vorstellung ambitionierter Umsatzziele am Donnerstag steuern die Anteile auf einen Wochengewinn von 20 Prozent zu.

Oracle überzeugt mit langfristigen Wachstumszielen

Auf einer Analystenkonferenz stellte Oracle für das Geschäftsjahr 2029 Erlöse in Höhe von 104 Milliarden US-Dollar in Aussicht, das kommt gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 52,96 Milliarden US-Dollar einer Verdopplung gleich.

Bereits im Geschäftsjahr 2026 strebt das von CTO Larry Ellison mitbegründete Unternehmen ein Umsatzergebnis von 66 Milliarden US-Dollar an, was gegenüber dem Ergebnis der vergangenen 12 Monate (TTM) ein Plus von 22.6 Prozent bedeutet.

Um die langfristigen Umsatzziele erreichen zu können, wird Oracle eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12 bis 14 Prozent erzielen müssen. Das entspricht mehr als dem Doppelten der vergangenen 5 Jahre, in denen der SAP-Rivale durchschnittlich mit knapp 6 Prozent gewachsen ist.

Plus 20 Prozent in nur einer Woche

Die Verdopplung nicht nur des Umsatzergebnisses, sondern auch der Wachstumsrate scheinen Anleger dem Unternehmen zuzutrauen. Anders ist die euphorische Kursreaktion im erweiterten Handel nicht zu erklären.

Nachdem sich die Aktie bereits im regulären Handel um 2,7 Prozent steigern konnte, legte sie nach 3,2 Millionen gehandelten Stücken in der US-Nachbörse um weitere 6,6 Prozent zu. Damit klettert das seit dem Jahreswechsel erzielte Plus auf 60 Prozent – ein Wert, der selbst den von Überfliegern wie Broadcom (+47,4 Prozent) übertrifft.

Die Begeisterung für Oracle hat längst auch die Aktionäre von SAP erfasst. Die Aktie des DAX-Schwergewichts konnte sich im Windschatten der US-Amerikaner in diesem Jahr bereits um 43 Prozent steigern. Am Freitag liebäugelt das Papier mit dem Sprung über die 200-Euro-Marke.

Fazit: Bewertung nicht aus den Augen verlieren!

Hinter der Aktie von Oracle liegt eine bereits fantastisch verlaufene Handelswoche, die vor dem Wochenende durch weitere, starke Kursgewinne gekrönt werden dürfte, nachdem das Unternehmen am Donnerstag ambitionierte Umsatzziele für die Zukunft vorgestellt hat.

Bei aller Begeisterung um die in den vergangenen Tagen starken Kursgewinne sollten Anleger aber die Bewertung nicht aus den Augen verlieren. Für das laufende Geschäftsjahr ist Oracle bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 bewertet. Das liegt 50 Prozent über dem historischen Bewertungsmittel. Auch bei anderen Kennziffern schneidet Oracle inzwischen nicht mehr günstig ab.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion