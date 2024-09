DER PRÄSIDENT VON REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL, CORY VASQUEZ, ÜBERNIMMT DIE LEITUNG EINER NEUEN WACHSTUMSÄRA

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, eine moderne, zweckgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, tritt ehrgeizig in eine neue Ära des Wachstums ein, die von einem Traumteam von Führungskräften, darunter der neue Präsident Cory Vasquez, eingeleitet wird.

Die UNBrokerage, wie sie in der Immobilienbranche genannt wird, hat gerade die Marke von 20.000 Immobilienfachleuten weltweit überschritten, da die Popularität der Marke aufgrund ihres 100-prozentigen Provisionsmodells und ihres umfassenden Angebots an Business-Coaching, Unterstützung, Werkzeugen und Marketing weiter ansteigt.

„Wir wissen, dass wir das Modell der Gegenwart und der Zukunft haben, und für so viele Makler, die nervös und unsicher sind, ist dies ein einfaches Plug-and-Play, um ihr Büro und ihre Immobilienprofis auf die nächste Stufe zu bringen," sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group International. „Ich bin stolz darauf, wie dieses Führungsteam mit Cory als unserem neuen Präsidenten mit Ruhe führt und klug neue Wege findet, um die Marke weiter auszubauen, damit wir mehr Menschen helfen können, schneller erfolgreich zu sein."

Vasquez und die Branchenlegende Vinnie Tracey waren in den letzten Monaten Co-Präsidenten, bis Tracey diese Woche offiziell in den Ruhestand ging. Tracey wird der florierenden Marke, die im vergangenen Monat 1.200 Immobilienfachleute in zehn Filialen in Florida begrüßen konnte, als Beraterin erhalten bleiben. Die Umwandlung eines der führenden unabhängigen Maklerunternehmen des Landes ist ein Beweis dafür, dass immer mehr Unternehmer die Realty ONE Group als Modell der Zukunft betrachten.

Vasquez verfügt über fast dreißig Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Management, davon fast zwei Jahrzehnte im Immobilienbereich.

Die Realty ONE Group International ist zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 unter den Immobilien-Franchisegebern auf der hart umkämpften Franchise 500 -Liste 2024 von Entrepreneur. Die einzige moderne Lifestyle-Marke der Branche zählt heute mehr als 20.000 Immobilienexperten an über 450 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 20 weiteren Ländern und Territorien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.OwnAOne.com.

Über die Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, deren EIN Ziel es ist, Türen auf der ganzen Welt zu öffnen - EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben auf einmal. Aufgrund des bewährten Geschäftsmodells, der Full-Service-Brokerage, des dynamischen COOLTURE, des hervorragenden Business-Coachings durch die ONE University, des hervorragenden Supports und der firmeneigenen Technologie, zONE, ist die Organisation schnell auf mehr als 20.000 Immobilienprofis an über 450 Standorten in 20 Ländern und Gebieten angewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-prasident-von-realty-one-group-international-cory-vasquez-ubernimmt-die-leitung-einer-neuen-wachstumsara-302247493.html