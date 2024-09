Gold auf Rekordjagd – Erste Explorer ziehen an!

Die Anleger sind offenbar der Ansicht, dass die jüngsten US-Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt die Chancen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche steigen lassen. Der Goldpreis schießt angesichts dessen auf ein neues Rekordhoch und auch Silber kann deutlich zulegen! Im Hoch kostete eine Unze des gelben Metalls fast 2.570 USD!

Es wurde gemeldet, dass der Erzeugerpreisindex im August mit 0,2% zwar stärker stieg als von Experten erwartet (Juli 0,1%), doch erklären Beobachter, dass der Trend insgesamt immer noch eine zurückgehende Inflation anzeige. Parallel veröffentlichte das US-Arbeitsministerium Daten, die zeigten, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche bis zum 7. September um 2.000 auf 230.000 stiegen. Das lag leicht über den Erwartungen der Experten.

Sowohl die Renditen der US-Staatsanleihen als auch der Dollar gaben daraufhin nach, was die Anleger offensichtlich in Gold trieb. Einige Analysten glauben jetzt, dass die Fed mehrere, kleinere Zinssenkungsschritte gehen könnte, statt einen größeren Schnitt vorzunehmen. Gemäß des CME FedWatch-Tools sieht der Markt die Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei 85% und die Aussicht, dass die Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte senkt bei 15%.

Beobachter sind der Ansicht, dass der US-Arbeitsmarkt ins Stottern geraten ist und wenn sich dieser Trend fortsetzt, die Notenbanker die Zinsen über einen längeren Zeitraum hinweg senken werden.

Gold auch in Euro auf Rekordfahrt

Auch gegenüber dem Euro hat der Goldpreis ein neues Rekordhoch erreicht, nachdem die Europäische Zentralbank zum zweiten Mal im Jahr 2024 die Zinsen senkte. In der Eurozone geht die Inflation wieder in Richtung 2% zurück, während die Bedenken um die Wirtschaftsentwicklung zunehmen. Was dazu führte, dass der Euro gegenüber der US-Währung zulegte.

Analysten gehen davon aus, dass der Beginn eines Zinssenkungszyklus‘ den Goldmarkt stützen wird, egal wie groß die Zinssenkung schlussendlich ausfällt. Insgesamt sind niedrige Zinsen in der Regel positiv für das Edelmetall, das keine Zinsen abwirft.

Ziehen die Juniors langsam nach?

Ein anhaltend hoher Goldpreis nutzt zunächst vor allem den großen Produzenten, dann den Produzenten aus der zweiten Reihe – irgendwann gefolgt von den Explorationsgesellschaften. In diesem Zyklus haben die Explorer in der Masse noch nicht profitiert, ausgewählte Unternehmen aber beginnen anzuziehen.

Von den Unternehmen, die wir hier auf Goldinvest.de beobachten ist dabei zum Beispiel die vor allem im Yukon aktive Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) zu nennen, die gerade erst aber auch mit hervorragenden Neuigkeiten aufwartete .

Eine ebenfalls starke Performance kann Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) vorweisen. Die Gesellschaft von CEO Roger Rosmus hat auf ihrem Golddigger-Projekt in British Columbia in der aktuellen bereits so viele und vielversprechende Treffer gelandet, dass das Bohrprogramm auf 36.000 Meter mehr als verdoppelt wurde und mittlerweile acht Bohrgeräte gleichzeitig im Einsatz sind. Zusätzlich gehört Goliath – noch mehr als Sitka – zu den Unternehmen, die in der Lage sind, sich auch jetzt schon gut zu finanzieren. „Smart Money“ wie Crescat Capital, ein Rohstoffkonzern aus Singapur und Minenlegende Rob McEwen haben zuletzt ihre Beteiligung an der Firma erhöht!

Mit einer exzellenten Goldentdeckung machte neulich auch Golden Cariboo Resources (WKN A402CQ / CSE GCC) auf sich aufmerksam, auf die der Markt positiv reagierte. Das Unternehmen ist in der Erkundung seiner QGQ-Liegenschaft allerdings noch nicht soweit fortgeschritten wie Sitka und Goliath, erscheint aber dennoch aussichtsreich, da die Ergebnisse zu zwei weiteren Bohrungen in den große Mengen sichtbaren Goldes beobachtet wurden noch ausstehen. Im Video-Interview erklärt CEO Frank Callaghan den jüngsten Bohrerfolg.

