UBS startet Rational mit 'Neutral' - Ziel 890 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Aktien von Rational bei einem Kursziel von 890 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der Kurs der Papiere des Großküchenausrüsters preise bereits den Optimalfall ein, schrieb Analyst Olivier Calvet in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei also trotz starken Wachstums und Margenspielraums fair./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT