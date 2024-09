Aktuelle Entwicklungen betreffend Lithium im Clayton Valley, Nevada

Vancouver, British Columbia – 13. September 2024 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über aktuelle Entwicklungen bei unseren Nachbarn im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada zu informieren. Am 10. September 2024 teilte SLB (ehemals Schlumberger) mit, dass „… es seine Lösung für eine nachhaltige groß angelegte Lithiumproduktion in seiner Demonstrationsanlage im Clayton Valley in Nevada unter Beweis gestellt hat, die darauf ausgelegt ist, die Markteinführung von Lithiumprodukten aus verantwortungsvollen Quellen zu beschleunigen. Die firmeneigene integrierte Lösung verbindet das Fachwissen von SLB zu Untertagebetrieben mit der an der Oberfläche angesiedelten Technik fortschrittlicher Verfahren, zu denen auch die direkte Lithiumextraktion (DLE) gehört. Sie produziert Lithium 500-mal schneller als herkömmliche Methoden und benötigt dabei nur 10 Prozent der Fläche. Die Pilotanlage, die nur etwa ein Zehntel der Aufstellfläche einer kommerziellen Anlage benötigt, erreichte eine verifizierte Gewinnungsrate1 von 96 % Lithium aus der Sole.“ Gavin Rennick, President des Geschäftsbereichs New Energy von SLB, erklärte: „Die Demonstrationsanlage von SLB im Clayton Valley hat den Beweis für unseren einzigartigen integrierten Ansatz erbracht, skalierbare Mengen von Lithium auf die schnellste, wirtschaftlichste und nachhaltigste Weise für den heutigen Markt zu produzieren.“ Das Clayton Valley Lithium Brine Project von Cruz ist vollständig vom Clayton Valley Project von Pure/SLB umgeben (siehe Karte) und befindet sich im Bereich einiger der tiefsten Abschnitte dieses Beckens. Das Management von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit jener von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

James Nelson, President von Cruz, sagt dazu: „Wir möchten SLB und Pure Energy zu ihrem jüngsten Erfolg gratulieren und sehen darin einen potenziellen Katalysator, der die Aufmerksamkeit der Lithiumwelt für die nächsten Jahre wieder auf das Clayton Valley ziehen kann. Die Tatsache, dass SLB in der Lage war, eine skalierbare Lithiumproduktion mit einer viel effizienteren Rate und einem so hohen Reinheitsgrad zu erreichen, ist bahnbrechend in Bezug auf die mögliche Produktionserweiterung, die dem Clayton Valley in Nevada und seinen Interessengruppen bevorsteht.“ James Nelson weiter: „Die bevorstehende Ausgliederung des Projekts Hector in ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen (angekündigt am 1. August und 6. September 2024) stellt eine aufregende Zeit für die derzeitigen und zukünftigen Aktionäre von Cruz dar. Eingetragene Cruz-Aktionäre erhalten kostenlose Aktien von Makenita Resources Inc. und behalten gleichzeitig das volle Eigentum an ihren Cruz-Aktien. Um die Makenita-Aktien zu erhalten, müssen Sie zum Stichtag Aktionär von Cruz sein. Der Stichtag wird voraussichtlich in Kürze in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Dies ist wirklich eine wahre Win-Win-Situation für die eingetragenen Cruz-Aktionäre.“