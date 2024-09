Aktien Asien/Pazifik Yen-Stärke belastet japanische Aktien Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag wenig verändert tendiert. Dabei schälte sich keine einheitliche Tendenz heraus. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik unterdessen geringfügig im Plus. In Japan sanken die Kurse …