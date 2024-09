XORTX gibt Neueinreichung der MD&A-Unterlagen für das Geschäftsjahr 2023 und das zweite Quartal 2024 bekannt

CALGARY, ALBERTA, den 12. September 2024 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen infolge einer Überprüfung der kontinuierlichen Offenlegung durch die Alberta Securities Commission seine Lageberichte (Management's Discussion and Analysis/„MD&A“) für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr sowie die am 30. Juni 2024 endende Zwischenperiode neu eingereicht hat.

Der ursprünglich eingereichte Lagebericht für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr enthielt eine verkürzte Definition der „Disclosure Controls and Procedures“ im Abschnitt „Internal Controls Over Financial Reporting“. Im abgeänderten Lagebericht für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 ist nunmehr die vollständige Definition der „Disclosure Controls and Procedures“ gemäß Vorschrift NI 52-109 enthalten. Als zusätzliche Informationen sind im abgeänderten Lagebericht für die Zwischenperiode zum 30. Juni 2024 eine Aufschlüsselung der Mittelverwendung für die Produktkandidaten des Unternehmens im Abschnitt „Funding Requirements and Future Plans“ sowie die geschätzten Kosten im Abschnitt „Outlook“ enthalten.

Abgesehen von den oben genannten Punkten soll mit der Abänderung der Lageberichte sowohl für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 als auch für die Zwischenperiode zum 30. Juni 2024 keine Aktualisierung oder Neuformulierung der Informationen in den ursprünglich eingereichten MD&A-Unterlagen bezweckt werden und es sollen auch keine Ereignisse widergespiegelt werden, die nach dem Einreichdatum der ursprünglichen MD&A-Unterlagen eingetreten sind. Die abgeänderten MD&A-Unterlagen wurden beide zum 12. September 2024 angepasst und sind gemeinsam mit den Geschäftsberichten für den entsprechenden Zeitraum, einschließlich der dazugehörigen Anmerkungen, zu betrachten.

Die abgeänderten MD&A-Unterlagen wurden vom Prüfungsausschuss des Unternehmens geprüft und vom Board of Directors des Unternehmens per 12. September 2024 genehmigt.

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit dem Coronavirus / COVID-19-Infektion. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet. XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com.

