UBS senkt Ziel für BMW auf 75 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 94 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Hummel kappte seine Schätzungen in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Gewinnwarnung vom Dienstag. Er sieht langfristig durchaus Chancen, empfiehlt den Anlegern aber zunächst einen Platz an der Seitenlinie./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 03:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 03:12 / GMT