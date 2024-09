ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q4/2024 / Arbeitsmarkt zeigt Stabilität trotz wirtschaftlicher Herausforderungen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Netto-Beschäftigungsausblick für das 4. Quartal bei 22 Prozent und ist somit

stabil im Vergleich zum Vorquartal.

- Starke Nachfrage in der Informationstechnologie und in den Bereichen

Transport-, Logistik- und Automotive sowie Konsumgüter & Dienstleistungen.

- Ruhrgebiet bleibt Spitzenreiter, auch wenn der Optimismus abnimmt.

- Trendbefragung Verhandlungsvorteile: Arbeitgeber sehen bei Gehalt, Arbeitsort

und flexiblen Arbeitszeiten die Verhandlungsmacht zukünftig auf ihrer Seite.



Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin widerstandsfähig. Das zeigen die

Einstellungsabsichten der Unternehmen für das 4. Quartal 2024. Der

saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick (NBA) liegt aktuell bei 22 Prozent

und verzeichnet damit einen Rückgang um nur 1 Prozentpunkt zum Vorquartal sowie

2 Punkte im Vergleich zum Vorjahr. Trotz dieser leichten Abkühlung hält sich

Deutschland im internationalen Vergleich im oberen Mittelfeld, was die

Beschäftigungsdynamik betrifft.







mit Signalen für eine vorsichtigere Planung der Unternehmen angesichts der

aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten", sagt Iwona Janas, Country Manager

der ManpowerGroup Deutschland. "Die Kombination aus anhaltend hoher Inflation,

nachlassender Produktion und gestiegener Arbeitslosigkeit sorgt für eine

abwartende Haltung bei den Unternehmen. Die Unternehmen navigieren durch ein

herausforderndes wirtschaftliches Umfeld, aber der Bedarf an qualifiziertem

Personal bleibt hoch, insbesondere in Schlüsselbranchen wie der IT und im

Transport-, Logistik- und Automotive-Sektor."



Technologiesektor mit stärkstem Wachstum, Ruhrgebiet führt weiterhin



Die Informationstechnologie ist im 4. Quartal der am stärksten wachsende Sektor

mit einem NBA von 44 Prozent, einem Anstieg um 18 Punkte zum Vorquartal.

Deutschland belegt damit weltweit Platz sieben in diesem Sektor. Auch die

Bereiche Transport, Logistik & Automotive (NBA 31 Prozent) und Konsumgüter &

Dienstleistungen (NBA 30 Prozent) entwickeln sich hinsichtlich der

Einstellungserwartungen positiv. Dagegen verzeichnet der Energie- und

Versorgungssektor starke Schwankungen und fällt aufgrund geopolitischer

Spannungen, schwankender

einen NBA von -5 Prozent.



Das Ruhrgebiet bleibt mit einem NBA von 36 Prozent die Region mit den besten

Einstellungsabsichten, trotz eines Rückgangs um 19 Punkte seit dem letzten Seite 2 ► Seite 1 von 3



