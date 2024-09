Huma sammelt 38 Millionen Dollar ein, um sein Zahlungsfinanzierungsnetzwerk (PayFi) zu vergrößern

SAN FRANCISCO, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Huma, das erste Netzwerk für Zahlungsfinanzierung (PayFi), gab heute bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 38 Millionen US-Dollar erhalten hat. Distributed Global führte die Kapitalrunde an, mit erheblicher Beteiligung von Hashkey Capital, Folius Ventures, der Stellar Development Foundation und TIBAS Ventures, dem CVC-Arm der İşbank, der größten Privatbank der Türkei. Ein Teil dieser Erhöhung wurde in Form von Investitionen in hochverzinsliche Real World Assets (RWA) auf der Plattform getätigt.

Die große Mehrheit der Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt ist auf eine Form der Zahlungsfinanzierung angewiesen. Allein mit Kreditkarten werden weltweit Handelszahlungen in Höhe von 16 Billionen Dollar finanziert. Die Handelsfinanzierung erleichtert B2B-Zahlungen im Wert von 10 Billionen Dollar. Jede sechste Familie ist auf Geldüberweisungen angewiesen – Geld, das über Landesgrenzen in die Heimat geschickt wird – doch selbst dieses System hängt davon ab, dass Billionen von Dollars auf Konten mit Vorfinanzierungen liegen. Aber das ist nicht alles. Während die Nachfrage nach Zahlungsverkehrsfinanzierungen täglich zunimmt und ein dringender Bedarf an innovativeren Lösungen besteht, sind die traditionellen Finanzinstitute nicht in der Lage oder nicht willens diesen Bedarf zu decken, wodurch sich die Liquiditätslücke mit jedem Tag vergrößert. Die Finanzierung des Zahlungsverkehrs ist in allen Bereichen unseres Lebens so tief verwurzelt, dass ohne sie die gesamte Wirtschaft nicht mehr wachsen würde.

PayFi zielt darauf ab, diese riesige Liquiditätslücke zu schließen, indem es Billionen von Dollar an realem Zahlungsvolumen auf Blockchains und Stablecoins überträgt. Durch die Nutzung der Hauptstärken von Blockchain – globaler Geldverkehr in Sekundenschnelle durch programmierbares Geld – ermöglicht PayFi auch neue reale Anwendungsfälle, die zuvor nicht möglich waren. Huma hat das allererste PayFi-Netzwerk mit all diesen Anwendungsfällen im Hinterkopf aufgebaut und dabei einen offenen, modularen und dezentralen Ansatz gewählt, um interoperable Lösungen für alle Teilnehmer zu ermöglichen. Indem Huma das Beste aus RWA, Payments und DeFi zusammenbringt, schafft sie ein Netzwerk, das weitaus effizienter und zugänglicher ist als herkömmliche Alternativen.