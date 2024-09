Zinsen: Plötzlich doch wieder 0,5% im Spiel - was ist passiert?

Plötzlich ist wieder eine Senkung der Zinsen um 0,5% im Spiel nach Aussagen von Ex-New York Fed-Chef Bill Dudley und einem Tweet von Nick Timiraos! Dudley sprach sich für eine große Senkung der Zinsen aus, Timiraos zitiert einen Berater von Fed-Chef Powell, der eine große Senkung dezidiert nicht ausschloss. Die Fed Fund Futures sehen die Wahrscheinlichkeit für einen großen Schritt der Fed nun über Nacht wieder bei fast 50:50 - das hat Gold den nächsten Push nach oben gegeben. Aber die Parallelen zum Jahr 2007 würden - wenn die Fed die Zinsen nächste Woche wirklich um 0,5% senkt - immer krasser: der S&P 500 erreichte in diesem Jahr am selben Tag wie 2007 sein Hoch, und die Fed würde ebenfalls am 18.September eine 0,5%-Senkung beschließen..

Hinweise aus Video: