Sinan Nacar macht den Traum vom Eigenheim wahr (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) - Auch wenn die Hürden hoch erscheinen - mit dem richtigenPartner an seiner Seite kann fast jeder eine Baufinanzierung bekommen. Einsolcher Partner ist auch Sinan Nacar: Mit einer tiefgreifenden Fachkompetenz,jahrelanger Branchenerfahrung und großem Kundenfokus hat der Baufinanzierer essich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Wasseine Finanzierungskonzepte darüber hinaus für Vorteile bieten, wodurch er sichdeutlich von anderen Anbietern abhebt und woher seine große Expertise stammt,erfahren Sie hier.Der Wohnraum in Deutschland ist knapp und die Mieten steigen ins Unermessliche.Die ebenfalls gestiegenen Nebenkosten stellen für viele Menschen ohnehin schoneine große Belastung dar, sodass zusätzliche Mieterhöhungen kaum tragbar sind.So kommt bei vielen Menschen der Traum vom Eigenheim auf. Statt viel Geld fürMieten zu verbrennen und den Marktentwicklungen schutzlos ausgeliefert zu sein,würden sie lieber einen monatlich gleichbleibenden Abtrag an die Bank zahlen undsich in ihren eigenen vier Wänden selbst verwirklichen können. Doch hoheImmobilienpreise, gestiegene Zinsen und übervorsichtige Banken machen vielen vonihnen einen Strich durch die Rechnung. "Aufgrund der aktuellen Marktlage glaubenviele Menschen, dass sie keine Baufinanzierung bekommen können", verrät SinanNacar. "Tatsächlich brauchen sie dafür aber nur den richtigen Partner an ihrerSeite.""Wer gut strukturiert ist und gelernt hat, in Lösungen zu denken, kann unfassbarviel bewirken. Ich möchte den Menschen zeigen, dass ihr Traum vom Eigenheimtrotz der vermeintlichen Widrigkeiten wahr werden kann", fährt derBaufinanzierer fort. Dass er selbst täglich Baufinanzierungen für seine Kundenabschließt, zeigt, was trotz der angespannten Marktlage möglich ist. Damit seineKunden auch für künftige Krisen gewappnet sind, verfügen dieFinanzierungskonzepte von Sinan Nacar über individuelle und maßgeschneiderteLangzeitkonzepte, die neben einem hohen Maß an Flexibilität auch diegrößtmögliche Sicherheit gewährleisten. Mit großem Kundenfokus, jahrelangerErfahrung und einer tiefgreifenden Expertise findet der Baufinanzierer für alleAnsprüche die perfekte Lösung. So kann er bereits auf unzählige Kundenzurückblicken, die er zu glücklichen Eigenheimbesitzern gemacht hat.Individuelle, flexible und sichere Finanzierungskonzepte für eine sorgenfreieZukunftSinan Nacar lebt seinen Beruf mit einer großen Leidenschaft: Mit einer positivenGrundeinstellung, bedingungslos lösungsorientiertem Denken sowie einem enormenErfahrungsschatz und bemerkenswerter Fachexpertise ermöglicht er den Menschennicht nur die Finanzierung ihres Eigenheimes, sondern liefert ihnen darüber