Ford Bank gewinnt den Autohaus Bankenmonitor 2024 in der Kategorie "Große Deutsche Fabrikate" (FOTO)

Köln (ots) -



- In den Kriterien telefonische Erreichbarkeit und Zufriedenheit mit dem

Innendienst liegt die Ford Bank über dem Marktdurchschnitt

- Bestnoten innerhalb der Ford Bank Analyse gab es u.a. für die Unterstützung

bei auslaufenden Verträgen sowie bei der Zusammenarbeit mit dem Außendienst



Die Ford Bank gewinnt den diesjährigen Autohaus Bankenmonitor in der Kategorie

"Große Deutsche Fabrikate". Die seit 2005 gemeinsam mit der

Marktforschungsgesellschaft "puls" durchgeführte, branchenweit anerkannte

Händlerzufriedenheitsanalyse gibt wertvolle Informationen zu Marktentwicklungen

und zeigt Erfolgsfaktoren auf. Darüber hinaus bietet sie ein aussagekräftiges

Stimmungsbild über die Zufriedenheit der Händler mit ihrem automobilen

Bankpartner. Die Ford Bank setzte sich damit eindrucksvoll gegen die Mitbewerber

durch. Bereits 2021 hatte die Ford Bank die Konkurrenz in der Kategorie

"Deutsche Volumenfabrikate" hinter sich gelassen.







der Ford Bank liegen im Vergleich zum Marktdurchschnitt in den Bereichen

telefonische Erreichbarkeit und Zufriedenheit mit dem Innendienst. Bestnoten

innerhalb der Ford Bank Analyse gab es unter anderem für die Unterstützung bei

auslaufenden Verträgen und die Zusammenarbeit mit dem Außendienst. Katharina

Haase, Deputy CEO, bedankte sich bei der offiziellen Preisverleihung: "Wir

freuen uns über diese äußerst positive Bewertung. Sie ist Bestätigung und

Ansporn zugleich. Die Ford Bank steht für einen offenen und vertrauensvollen

Dialog mit dem Handel, ganz im Sinne der Kunden."



# # #



Ford Bank GmbH



Die Ford Bank ist ein führender Anbieter von automobilen Finanzdienstleistungen

in Deutschland. Ihr Leistungsspektrum hat sich im Laufe der Zeit von reinen

Krediten über Leasing bis hin zu Vermittlung von Versicherungen erweitert.

Jüngste Finanzprodukte sind Tagesgeld- und Festgeldkonten, die unter der

Produktmarke Ford Money angeboten werden. Die Ford Bank ist eine durch die BaFin

zugelassene und regulierte deutsche Bank. Die Einlagen der Kunden sind durch die

Deutsche gesetzliche Einlagensicherung sowie durch den Einlagensicherungsfonds

des Bundesverbands deutscher Banken abgesichert. Die Ford Bank wurde bereits

1926 in Berlin als Ford Credit Company Aktiengesellschaft gegründet.



# # #



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter

mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und

Saarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im

Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.

Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .



Pressekontakt:



Ute Mundolf

Ford-Werke GmbH

0221/90-17504

mailto:umundolf@ford.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/5863614

OTS: Ford-Werke GmbH





Innerhalb der Konkurrenz schloss die Ford Bank mit der Note 2,36 ab. Die Stärkender Ford Bank liegen im Vergleich zum Marktdurchschnitt in den Bereichentelefonische Erreichbarkeit und Zufriedenheit mit dem Innendienst. Bestnoteninnerhalb der Ford Bank Analyse gab es unter anderem für die Unterstützung beiauslaufenden Verträgen und die Zusammenarbeit mit dem Außendienst. KatharinaHaase, Deputy CEO, bedankte sich bei der offiziellen Preisverleihung: "Wirfreuen uns über diese äußerst positive Bewertung. Sie ist Bestätigung undAnsporn zugleich. Die Ford Bank steht für einen offenen und vertrauensvollenDialog mit dem Handel, ganz im Sinne der Kunden."# # #Ford Bank GmbHDie Ford Bank ist ein führender Anbieter von automobilen Finanzdienstleistungenin Deutschland. Ihr Leistungsspektrum hat sich im Laufe der Zeit von reinenKrediten über Leasing bis hin zu Vermittlung von Versicherungen erweitert.Jüngste Finanzprodukte sind Tagesgeld- und Festgeldkonten, die unter derProduktmarke Ford Money angeboten werden. Die Ford Bank ist eine durch die BaFinzugelassene und regulierte deutsche Bank. Die Einlagen der Kunden sind durch dieDeutsche gesetzliche Einlagensicherung sowie durch den Einlagensicherungsfondsdes Bundesverbands deutscher Banken abgesichert. Die Ford Bank wurde bereits1926 in Berlin als Ford Credit Company Aktiengesellschaft gegründet.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung imJahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504mailto:umundolf@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/5863614OTS: Ford-Werke GmbH