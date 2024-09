0,6 % mehr Beschäftigte an Hochschulen im Jahr 2023 - Rechnerisch 6,7 Studierende je Lehrperson - Zwei von drei Angehörigen des hauptberuflichen Hochschulpersonals im wissenschaftlichen Bereich in befristeter Tätigkeit An den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken waren zum Jahresende 2023 …