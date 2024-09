Patriot reicht technischen Bericht zu PEA für das Projekt Shaakichiuwaanaan ein

Der Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Québec, Canada“ mit dem Ausstellungsdatum 12. September 2024 und dem effektiven Datum 21. August 2024 (der „technische Bericht“) wurde auf der Grundlage von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt. Gemäß NI 43-101 müssen Unternehmen einen technischen Bericht innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum der ersten Bekanntmachung einer zum Beispiel neuen oder wesentlich veränderten Mineralressourcenschätzung oder Bilanz einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie („Preliminary Economic Assessment, PEA“) einreichen. Der technische Bericht steht zur Einsicht auf sowohl SEDAR+ (www.sedarplus.ca) als auch der Website des Unternehmens (www.patriotbatterymetals.com) zur Verfügung.

Der technische Bericht unterlegt die Pressemitteilung vom 21. August 2024 mit dem Titel „PEA Highlights Shaakichiuwaanaan Project as a Potential North American Lithium Raw Materials Supply Base“, in der die Ergebnisse der PEA veröffentlicht wurden, sowie die Pressemitteilung vom 5. August 2024 mit dem Titel „Significant Mineral Resource Upgrade at Shaakichiuwaanaan Lithium Project to Underpin Impending PEA“, in der die Ergebnisse der Mineralressourcenschätzung bekannt gegeben wurden. Diese Mitteilungen finden Sie auf der Website des Unternehmens und unter dessen Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au. Es bestehen keine relevanten Unterschiede zwischen dem technischen Bericht und den Informationen, die in den Pressemitteilungen vom 5. August 2024 und 21. August 2024 gemeldet wurden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan[1], die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen überprüft werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.

Seite 2 ► Seite 1 von 3