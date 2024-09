AKTIE IM FOKUS Fresenius auf Hoch seit Mai 2022 nach JPMorgan-Empfehlung Die Aktien von Fresenius setzen ihre schon länger andauernde Erholungsrally mit Schwung fort. Der Optimismus von JPMorgan sorgte am Freitag für ein Plus von bis zu drei Prozent. Mit gut 35 Euro in der Spitze erreichten die Aktien ihren höchsten …