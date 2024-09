APA ots news Österreichische Wirtschaft verharrt in Rezession,... Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet in ihrer September- Interimsprognose für Österreich im Jahr 2024 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent. Damit verzeichnet die österreichische Wirtschaft zwei Rezessionsjahre in Folge. …