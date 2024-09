75 Jahre Deutscher Verband Flüssiggas (FOTO)

Berlin (ots) -



- 13. September 1949: Gründung des Branchenverbandes.

- Ziel des Verbandes bis heute: die Stärkung von Flüssiggas als sichere,

klimafreundliche und wirtschaftliche Option im Energiemix Deutschlands.

- Wichtige Meilensteine der Verbandsgeschichte: Verlässliche Standards,

Flüssiggas-Sicherheitsdienst, Deutsche Flüssiggas Akademie, biogenes

Flüssiggas im Gebäudeenergiegesetz.

- "Haben Flüssiggas als Garant für eine verlässliche und kostengünstige

Wärmeversorgung in Deutschland etabliert", sagt Jobst-Dietrich Diercks,

Vorsitzender des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG).



Wärme, Mobilität und Energielieferant für Camping und den heimischen Grill:

Flüssiggas ist heute fest verankert im Alltag von Millionen Menschen in

Deutschland. Vor 75 Jahren legen 25 Flüssiggas-Händler und eine

Raffineriegesellschaft dafür den Grundstein. Am 13. September 1949 schließen sie

sich in Hannover zur AFWL zusammen, der "Arbeitsgemeinschaft der

Energieversorgungsunternehmen für den Vertrieb von Flüssiggas zur Gewinnung von

Wärme und Licht". Ihr gemeinsames Ziel: Die wirtschaftliche und technische

Entwicklung der Flüssiggasversorgung der noch jungen Bundesrepublik

voranzutreiben.







seinen heutigen Namen Deutscher Verband Flüssiggas e.V. trägt, zur zentralen

Stimme der deutschen Flüssiggaswirtschaft: "Durch Innovationen und

technologische Expertise haben wir mit unseren Mitgliedsunternehmen in den

vergangenen 75 Jahren viel bewegt und Flüssiggas als Garant für eine

verlässliche und kostengünstige Wärmeversorgung in Deutschland etabliert", sagt

Jobst-Dietrich Diercks, Vorsitzender des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V.

(DVFG) . "Auch mit Blick auf die Zukunft wird klar: Erneuerbares Flüssiggas ist

ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Wärmewende im ländlichen Raum."



Wichtige Meilensteine der Verbandsgeschichte



- Verlässliche Standards



Bereits 1954 werden die ersten "Technischen Richtlinien Flüssiggas" erarbeitet

und veröffentlicht. Sie ermöglichen eine sichere und effiziente Nutzung des

Energieträgers. Der Verband entwickelt das Regelwerk seither kontinuierlich

weiter. Nach zahlreichen Aktualisierungen besitzt es heute in der Version

Technische Regel Flüssiggas 2021 (TRF 2021) Gültigkeit für das Inverkehrbringen,

Errichten und Betreiben von Flüssiggas-Anlagen.



- Flüssiggas-Sicherheitsdienst



1987 gründet der DVFG den Flüssiggas-Sicherheitsdienst (FSD), eine freiwillige

Organisation der Mitgliedsunternehmen. Der FSD hilft bei Betriebsstörungen sowie

Unfällen - und unterstützt die beteiligten Einsatzkräfte bei der schnellen und

effektiven Gefahrenbeseitigung. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Erdgas Rohstoff Beiträge: 331 Beiträge: In den folgenden Jahrzehnten entwickelt sich der Branchenverband, der seit 1980seinen heutigen Namen Deutscher Verband Flüssiggas e.V. trägt, zur zentralenStimme der deutschen Flüssiggaswirtschaft: "Durch Innovationen undtechnologische Expertise haben wir mit unseren Mitgliedsunternehmen in denvergangenen 75 Jahren viel bewegt und Flüssiggas als Garant für eineverlässliche und kostengünstige Wärmeversorgung in Deutschland etabliert", sagtJobst-Dietrich Diercks, Vorsitzender des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V.(DVFG) . "Auch mit Blick auf die Zukunft wird klar: Erneuerbares Flüssiggas istein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Wärmewende im ländlichen Raum."Wichtige Meilensteine der Verbandsgeschichte- Verlässliche StandardsBereits 1954 werden die ersten "Technischen Richtlinien Flüssiggas" erarbeitetund veröffentlicht. Sie ermöglichen eine sichere und effiziente Nutzung desEnergieträgers. Der Verband entwickelt das Regelwerk seither kontinuierlichweiter. Nach zahlreichen Aktualisierungen besitzt es heute in der VersionTechnische Regel Flüssiggas 2021 (TRF 2021) Gültigkeit für das Inverkehrbringen,Errichten und Betreiben von Flüssiggas-Anlagen.- Flüssiggas-Sicherheitsdienst1987 gründet der DVFG den Flüssiggas-Sicherheitsdienst (FSD), eine freiwilligeOrganisation der Mitgliedsunternehmen. Der FSD hilft bei Betriebsstörungen sowieUnfällen - und unterstützt die beteiligten Einsatzkräfte bei der schnellen undeffektiven Gefahrenbeseitigung.