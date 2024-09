DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 265 auf 235 Franken gesenkt. Mit seiner Hochstufung im Mai habe er auf erste Daten zum Abnehmwirkstoff und die möglicherweise enorme Chancen als Nachzügler auf diesem Markt gesetzt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Nach aktuellen Erkenntnissen sei man nicht nur "zurück auf Anfang". Es stelle sich vielmehr die grundsätzliche Frage, ob die Schweizer der richtigen Strategie folgten./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 282,5EUR auf Lang & Schwarz (13. September 2024, 10:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 265

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m