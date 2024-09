Kleine Zinssenkung der Fed könnte die Small-Cap-Party beenden

"Small Caps profitierten von der Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik, die von der Fed beim Wirtschaftssymposium in Jackson Hole signalisiert wurde", zitiert MarketWatch Liz Ann Sonders, Chefinvestmentstrategin bei Charles Schwab. Small Caps tendieren in der Regel dazu, in Phasen von Zinssenkungen gut abzuschneiden, jedoch sei dies in der Vergangenheit meist stärker ausgeprägt gewesen, wenn die Fed die Zinsen senkt, um eine Rezession zu bekämpfen. Sonders warnt:

Investoren, die auf größere Zinssenkungen hoffen, sollten vorsichtig sein.