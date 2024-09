UBS stuft Hellofresh auf 'Sell' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 5,90 auf 6,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Kochboxenanbieter gehe zwar Schritte in die richtige Richtung, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem am …