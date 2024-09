Aixtron: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die Aktie des im MDAX und TecDAX gelisteten Halbleiterkonzerns Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) hat seit dem Jahresbeginn 2024 mit 68 Prozent mehr als zwei Drittel ihres Wertes verloren. Nachdem die Aktie nach einer positiven Meldung des Mitbewerbers Infineon am 11.9.24 sogar auf ein neues Mehrjahrestief bei 13,82 Euro gefallen war, konnte sich die volatile Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 15,85 Euro erholen.

Da es sich beim jüngsten Kurseinbruch um eine Fehlinterpretation der Meldung von Infineon handle, und die aktuelle Kursschwäche zum Kauf der Aktie genutzt werden könnte, bekräftigten die Experten von Warburg Research mit einem Kursziel von 27,50 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aixtron-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 17,60 Euro fortsetzen, wo sie zuletzt am 30.8.04 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.