Ölpreise erneut gestiegen - Leichte Gewinne auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag ihre Erholung fortgesetzt. Im Vergleich zu den beiden vergangenen Tagen fielen die Kursgewinne aber nur noch leicht aus. Am Vormittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 72,34 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober stieg um 37 Cent auf 69,34 Dollar.

Die Notierungen profitierten kurz vor dem Wochenende von einer weiter freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Überwiegende Kursgewinne an den Aktienbörsen sorgten für mehr Risikofreude, was die Ölpreise mit nach oben zog, hieß es von Marktbeobachtern.