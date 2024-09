Shortseller wetten gegen Fluggesellschaften und Banken, sagt Hazeltree

Bei Leerverkäufen setzen Händler auf fallende Aktienkurse und leihen sich Aktien zu einem höheren Wert aus, um Gewinne zu erzielen, sobald sie diese zu einem günstigeren Preis zurückkaufen.

Je "überfüllter" eine Leerverkaufsposition ist, desto höher ist laut dem Hazeltree-Bericht der Prozentsatz der Fonds, die diese Leerverkaufsposition halten. American Airlines belegte laut den Hazeltree-Daten den ersten Platz bei den Short-Positionen für US-Mid-Cap-Aktien, während JetBlue bei den US-Small-Cap-Aktien auf Platz acht rangierte.

Die Aktien europäischer Fluggesellschaften hatten in diesem Jahr mit Problemen zu kämpfen, da die Fluggesellschaften mit einem begrenzten Angebot an neuen Flugzeugen und steigenden Arbeitskosten konfrontiert waren. So belegte der Eigentümer von British Airways bei Large-Cap-Aktien den siebten Platz und Wizz Air erreichte bei Small-Cap-Aktien den ersten Platz, heißt es in dem Bericht.

Wizz Air wurde von Analysten als einer der schlechtesten Performer auf dem Markt eingestuft, da das Unternehmen mit Triebwerksüberprüfungen, dem Flugverbot für einen Teil seiner Airbus-Flotte und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten und in der Ukraine konfrontiert ist, die sich auf seine Strecken auswirken.

Händler shorteten im August auch Banken, wobei Goldman Sachs die neuntbeliebteste US-amerikanische Large-Cap-Aktie für Leerverkäufer war, so der Hazeltree-Bericht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





