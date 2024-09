Das ist der neue Kamala-Harris-Trade am Markt

Marktstrategen sagten, dass Solaraktien, wenn Vizepräsidentin Harris ihren Vorsprung vor dem republikanischen Rivalen Trump beibehält, noch weiter steigen könnten. ETFs in diesem Bereich – darunter der Invesco Solar ETF und der iShares Global Clean Energy ETF – verzeichneten am Mittwoch deutliche Gewinne. Die Aktien von First Solar verbuchten eine zweistellige Rallye.

"Es gab deutliche Anzeichen für einen Harris-Trade", sagte Jay Hatfield, Portfoliomanager bei Infrastructure Capital Management, am Mittwoch in einem Interview mit MarketWatch. "Solar war stark, [während] Finanz- und Energiewerte schwach waren."

Hatfield bezeichnete Solaraktien als "den führenden Leithammel" des Harris-Trades. Ross Mayfield, Investmentstratege bei Baird, bezeichnete Solar als "eine der saubersten Möglichkeiten, diese Wette zu evaluieren".

Die Demokraten haben ihre Unterstützung für die Förderung des Ausbaus sauberer Energien, einschließlich Solarenergie, zum Ausdruck gebracht. Da die Branche noch nicht ganz auf wirtschaftlichen Füßen steht, seien staatliche Subventionen nach wie vor unerlässlich, damit diese Unternehmen gedeihen können, so Mayfield weiter.

Trump Media auf Talfahrt

Die Aktien von Trump Media sind dagegen am Donnerstag weiter gesunken und haben den Handel auf dem niedrigsten Schlusskurs seit dem Handelsdebüt an der Nasdaq im März beendet.

Die Harris-Kampagne hat die Debatte als Sieg für die Demokratin bezeichnet, ebenso wie Experten und Strategen sowohl der politischen Linken als auch der Rechten. Trump hat dagegen wiederholt behauptet, dass er bei der Auseinandersetzung am Dienstag die Nase vorn hatte.

Der Kursverfall der Trump-Media-Aktien – die oft im Einklang mit Trumps politischem Schicksal steigen und fallen – deutet darauf hin, dass die Anleger möglicherweise nicht davon überzeugt sind, dass Trump die Debatte gewonnen hat.

In einem Beitrag auf Truth Social am Donnerstagnachmittag kündigte Trump an, dass er keine weitere Debatte führen werde. Harris hatte Trump zu einer zweiten Runde herausgefordert, kurz nachdem die Kandidaten am Dienstagabend die Bühne verlassen hatten. Trump verkündete am Donnerstag seinen Sieg und schrieb: "ES WIRD KEINE DRITTE DEBATTE GEBEN!"

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion