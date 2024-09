Hiconics stellt auf der RE+ 2024 innovative Lösungen für die Energieversorgung von Haushalten vor, die zu den führenden Trends für grüne Energie in Nordamerika gehören

Anaheim, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Hiconics Eco-energy Technology

300048), eine Marke für grüne Energie unter dem Dach von Midea, zeigt auf der

jährlichen Veranstaltung RE+ 2024 im Anaheim Convention Center eine deutliche

Wirkung. Das Unternehmen präsentiert seine innovativen, speziell für den

nordamerikanischen Markt entwickelten, maßgeschneiderten Energielösungen für

Privathaushalte, die das gesamte Spektrum des Bedarfs an umweltfreundlicher

Energie in Privathaushalten abdecken und einen bedeutenden Schritt zur

Verbesserung der nachhaltigen Energienutzung in Wohngebieten darstellen.



Das neueste Energiespeichersystem von Hiconics für Privathaushalte arbeitet eng

mit der weltweit führenden Marke zusammen, um gemeinsam den nordamerikanischen

Markt weiter zu erschließen und eine schnelle Marktabdeckung und -durchdringung

zu erreichen. Am 11. September haben beide Teams auf der RE+ 24 Messe eine

strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Dieses Ereignis markiert

nicht nur einen Durchbruch für Energiespeicherprodukte für Privathaushalte auf

dem nordamerikanischen Markt, sondern legt auch ein solides Fundament für

zukünftige Kooperationen auf mehreren Märkten und in mehreren Kategorien.







(https://www.csagroup.org/about-csa-group/) - eine globale Organisation, die

sich für Sicherheit, Soziales und Nachhaltigkeit einsetzt und weltweit

Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen durchführt - eine strategische

Partnerschaft ein. Diese Zusammenarbeit wurde durch eine Absichtserklärung

formalisiert und zielt darauf ab, die nordamerikanische Produktzertifizierung

von Energiespeichern für Privathaushalte, die Zertifizierung von

Unternehmenssystemen und Prüfdienstleistungen zu verbessern.



"Diese Vereinbarung basiert auf unseren gemeinsamen Interessen und wird das

nachhaltige Wachstum und die langfristige Entwicklung beider Parteien fördern",

kommentierte Dennis Lee, Geschäftsführer der Midea Hiconics Overseas Sales

Company. "Wir freuen uns darauf, uns gemeinsam weiterzuentwickeln und unsere

Führungsposition auf dem internationalen Markt zu stärken."



Während der Produkteinführung stellt Henry Zhang, der technische Direktor von

Midea Hiconics, eine Reihe neuer Produkte vor, die auf private Nutzer

zugeschnitten sind, darunter Energiespeichersysteme für Privathaushalte ,

Mikro-Wechselrichter, Solarmodule , Wechselrichter und EV-Ladegeräte . Durch die

Nutzung des Fachwissens von Midea in den Bereichen Forschung und Entwicklung,

Auf der Veranstaltung gingen Midea Hiconics und die CSA Group



