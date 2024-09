Cathie Wood verkauft Palantir-Aktien – worauf sie stattdessen wettet

Cathie Wood scheint Gewinne mitnehmen zu wollen. Die Palantir-Aktie hatte in den vergangenen Tagen einen starken Lauf, bedingt vor allem durch die Ankündigung, dass die Titel in den S&P 500 aufgenommen werden .

Cathie Woods Ark Invest hat am Mittwoch und Donnerstag Palantir-Aktien veräußert. So verkaufte Ark am Mittwoch 184.051 Palantir-Aktien aus dem Innovationfonds (ARKK) im Wert von 6,4 Millionen US-Dollar. Am Donnerstag gingen weitere 4.861 Aktien von Palantir über den Verkaufstresen.

Die Analysten von Citi positionieren sich bei Palantir deshalb zunächst lieber an der Seitenlinie. Das Software- und Datenintegrationsunternehmen habe inzwischen eine steile Bewertung erreicht, so die Analysten.

"Die Aufnahme in den S&P 500 in dieser Woche führte zu einem Anstieg des Aktienkurses um 15 Prozent, wodurch die Bewertung zu einem der teuersten Namen im Softwarebereich wurde" – etwa das 25-fache des Unternehmenswerts/Umsatzes der nächsten 12 Monate, so die Strategen.

Die Buy-Seite

Während also Palantir-Aktien veräußert wurden, hat Wood bei Coinbase zugeschlagen. So erwarb Ark am Mittwoch über drei Fonds, den ARK Fintech, den ARK Next Generation Internet und den Innovationsfonds (ARKK), insgesamt 53.708 Aktien von Coinbase, wie aus den täglichen Handelsdaten von Ark hervorgeht. Basierend auf dem Schlusskurs der Aktie am Mittwoch hatten die Käufe einen Wert von ungefähr 8,4 Millionen US-Dollar.

Der Zeitpunkt des Kaufs stimmt mit der Marktvolatilität überein, die sich aus der Trump-Harris-Debatte am Dienstag ergab und auf dem gesamten Kryptomarkt zu einem "Sell-the-News"-Ereignis führte.

Es ist Arks erste Coinbase-Transaktion seit August, als Wood Aktien im Wert von 21,8 Millionen US-Dollar während eines früheren Markttiefs erworben hatte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion