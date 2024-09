Boeing wegen Streik vorbörslich unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Streik der größten Gewerkschaft von Boeing hat die Aktien des Flugzeugbauers am Freitag belastet. Vorbörslich verloren die Papiere 3,7 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag. Damit würde der schlechte Lauf für das kriselnde US-Unternehmen im Haupthandel weitergehen, seit Jahresbeginn hat Boeing nach einer Pannenserie bereits mehr als ein Drittel an Börsenwert verloren.

Die rund 33.000 in der Gewerkschaft IAM organisierten Boeing-Beschäftigten hatten trotz Einkommenserhöhung und Standortzusagen am Vortag mit großer Mehrheit für einen Streik gestimmt. Die entscheidende Frage sei nun, wie lange dieser dauern werde, schrieb Jefferies-Analystin Cloe Lemarie. IAM hatte zuletzt im Jahr 2008 für 57 Tage gestreikt, was Boeing nach Analystenschätzungen rund zwei Milliarden Dollar gekostet hatte./niw/jha/

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,82 % und einem Kurs von 141,4EUR auf Tradegate (13. September 2024, 10:59 Uhr) gehandelt.