Städte fordern vom Bund Geld für Brücken-Sanierung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts tausender maroder Brücken in Deutschland fordert der Deutsche Städtetag den Bund auf, künftig die Sanierung wichtiger Brücken in den Kommunen mitzufinanzieren. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe): "Dann wären Sanierungen schneller möglich."Dedy ergänzte: "Viele kommunale Brücken sind Teil von wichtigen Verkehrsadern und bedeutend für eine ganze Region." Bei etlichen seien Sanierungsmaßnahmen dringend erforderlich, "damit Brücken nicht gesperrt werden müssen und lange Umleitungen oder Staus die Folge sind", so Dedy.Deshalb müsse nun darüber nachgedacht werden, "ob bedeutsame Brückensanierungen bei kommunalen Brücken, die wichtig für den Verkehrsfluss einer ganzen Region sind, nicht auch regional oder mit Bundeshilfe finanziert werden sollten". Ein starker Wirtschaftsstandort Deutschland brauche auch eine intakte Infrastruktur, sagte Dedy.