Deutschlands erstes Immune Office HEADS öffnet seine Türen

München (ots) - Vier Jahre nach Baubeginn hat die Rock Capital Group das HEADSfertiggestellt. Der innovative Bürocampus ist bereits zu 50 Prozent vermietetund setzt neue Maßstäbe für die Arbeitswelt der Zukunft.Vom größten Wirtschaftskrimi Deutschlands zum visionärsten Bürokonzept auf41.800 Quadratmetern: Mit der Fertigstellung und Eröffnung des Immune Office"HEADS" im Münchener Norden ist es dem Bauherren und Eigentümer Rock CapitalGroup gelungen, einen Teil deutscher Wirtschaftsgeschichte komplettumzuschreiben. Ursprünglich war das Objekt als Firmenzentrale von Wirecardvorgesehen. Doch statt Single-Tenant-Mieter in München-Aschheim zu werden,beschäftigt Wirecard noch heute mit dem größten Wirtschaftsverbrechen seit 1945die Staatsanwaltschaft. Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock CapitalGroup, erklärt: "Infolge der Wirecard-Insolvenz und der Corona-Pandemie habenwir 2020 den Bau radikal neu gedacht. Mit der Eröffnung vier Jahre später istdas HEADS ein Synonym für Innovation und Zukunft geworden. In Deutschlandserstem Immune Office stehen Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter imMittelpunkt und die Innenarchitektur setzt neue Standards. Das HEADS läuteteinen Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt ein." Zuletzt wurde das HEADS für den"German Design Award" im Bereich Innenarchitektur und für den Architektur-Award"Best Workspaces 2025" nominiert.Hightech-Amazonas in Aschheim: OP-Technologie trifft auf UrwaldDie Anforderungen an Bürogebäude haben sich mit der Corona-Pandemie verändert:Viren sind längst nicht mehr nur ein Fall für IT-Abteilungen. Mit einerKombination aus hochmoderner und intelligenter Haustechnik, speziellenFilteranlagen für die Frischluft und UV-C-Luftsterilisatoren eliminiert dasHEADS bis zu 99,9 Prozent aller Viren, Bakterien und Schimmelpilze. "Covid hatdas Bewusstsein für die Ansteckung im Büro geschärft. Das Homeoffice ist aufDauer keine Lösung. Im HEADS setzen wir modifizierte haustechnische Anlagen undZuluftfilter ein, die bisher nur in OP-Sälen zum Einsatz kamen. Wir tragen damitzur Gesundheit aller Beschäftigten bei", sagt Wißmeier.Steril ist die Umgebung in Deutschlands erstem Immune Office aber nicht: 1.200Pflanzen, darunter zwei zwölf Meter hohe Fici, verwandeln dieGemeinschaftsbereiche des HEADS, wie die Lobby, zwei Atrien, zwei offeneGanzjahresgärten und das Restaurant, in eine grüne Oase. "Unser Ziel war es, einBüro-Biotop zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter maximal wohlfühlen. Mit demHEADS ist uns das gelungen, vor allem, weil die Rock Capital Group unsere Ideenkonsequent von der Materialwahl über das Lichtdesign bis hin zur Auswahl und