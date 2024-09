3 von 10 Bürgern leben im Eigentum, die meisten davon in einem Haus

Nürnberg (ots) - Eine aktuelle Umfrage von immowelt zeigt:



- Zwei Drittel der Nordrhein-Westfalen leben zur Miete, ein Drittel in der

eigenen Immobilie

- 72 Prozent der Eigenheim-Besitzer wohnen in einem Haus, 28 Prozent in einer

Wohnung

- Chancengleichheit: 34 Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer wohnen in

der eigenen Immobilie

- Fast jeder 3. Eigentümer in NRW hat sein Eigenheim in der Niedrigzinsphase

zwischen 2010 und 2019 erworben

- 14 Prozent der selbstnutzenden Immobilienbesitzer in NRW haben ihr Eigentum

durch Erbe oder Schenkung erhalten



In Nordrhein-Westfalen lebt fast jeder 3. Bürger in einer eigenen Immobilie.

Besonders Hausbesitzer prägen das Bild: 72 Prozent der Eigentümer wohnen in

einem Haus, was den anhaltenden Wunsch nach den eigenen vier Wänden deutlich

macht. Eine aktuelle Umfrage von immowelt zeigt den aktuellen Stand am

Immobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen. 5 Fakten zum Thema Wohneigentum geben

einen Überblick.









NRW ist ein Land der Mieter. 63 Prozent der Befragten leben in gemieteten

Wohnungen oder Häusern, was die Bedeutung des Mietmarktes in der Region

unterstreicht. Im Gegensatz dazu wohnen nur 32 Prozent der befragten Menschen in

NRW in einer eigenen Immobilie. Eine kleine Gruppe von 5 Prozent lebt in

mietfreien Wohnverhältnissen, etwa bei den Eltern. Zum Vergleich:

Deutschlandweit liegt der Anteil der Eigentümer bei 39 Prozent und damit etwas

höher als in NRW. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Immobilienerwerb in NRW

selbst zur Zeit der Niedrigzinsphase für viele Menschen keine Option war.



Die selbst für deutsche Verhältnisse geringe Quote an Wohneigentum in

Nordrhein-Westfalen hat mehrere Gründe. Neben den hohen Kosten für Kauf und Bau

spielen hier auch historische Entwicklungen eine Rolle. Nachdem das letzte

Jahrhundert im Ruhrgebiet durch Stahlerzeugung und Kohleabbau geprägt war,

befindet sich die Region seit Jahrzehnten im Strukturwandel. Aus diesen Zeiten

gibt es nach wie vor viele relativ günstige Mietwohnungen. Möglichweise zahlen

daher viele Menschen lieber weiterhin ihre preiswerte Miete als sich durch den

Immobilienkauf zu verschulden - insbesondere in einer Region, in der sie

vielleicht nicht ihre berufliche Zukunft sehen. Ein weiterer Grund ist, dass die

Dichte an Großstädten in NRW sehr hoch ist, und in Städten die Eigentumsquote in

der Regel deutlich niedriger als in ländlichen Regionen ist.



2. Das eigene Haus als Traum vieler Familien



Von denjenigen, die in den eigenen vier Wänden leben, hat sich mit 72 Prozent

die überwiegende Mehrheit für ein Haus entschieden. 28 Prozent der befragten Seite 2 ► Seite 1 von 2



