Deutschlands erfolgreichste Olympionikin Isabell Werth und 22 Marken als "Superbrands Germany 2023/2024" ausgezeichnet / Laudatios von Unternehmerin Barbara Meier und Sportjournalist Carsten Sostmeier (FOTO)

Berlin (ots) - Gestern Abend wurden in Berlin die "Superbrands Germany

2023/2024" an 22 Marken verliehen. Außerdem erhielt Isabell Werth,

erfolgreichste Dressurreiterin der Welt und mit 14 Olympia-Medaillen auch

erfolgreichste Olympionikin Deutschlands, die Auszeichnung als "Superbrands

Germany-Persönlichkeit". In der Alten Münze fand die feierliche Preisverleihung

statt.



Isabell Werth ist "Superbrands Germany Persönlichkeit 2023/2024"







die Ikone des Dressurreitens: Isabell Werth. Als achtfache Olympiasiegerin,

neunfache Weltmeisterin, einundzwanzigfache Europameisterin sowie vierzehnfache

Deutsche Meisterin führt die Ausnahmesportlerin die Weltrangliste im

Dressurreiten an.



Mit dieser Auszeichnung reiht sich Isabell Werth in eine Riege hochkarätiger

Persönlichkeiten ein. Auch Malaika Mihambo, Dr. Eckart von Hirschhausen, Wotan

Wilke Möhring, David Garrett, Iris Berben, Boris Becker und Franz Beckenbauer

wurden zuvor bereits als "Superbrands Germany Persönlichkeit" ausgezeichnet.



Gestern Abend wurde Isabell Werth live auf der Bühne der Alten Münze als

"Superbrands Germany Persönlichkeit" geehrt. Die Laudatio hielt der bekannte

Reitsportjournalist Carsten Sostmeier. Als Sportkommentator der ARD kommentiert

er seit drei Jahrzehnten mit seiner markanten Stimme und seinem einzigartigen

Fachwissen den Pferdesport.



In seiner Laudatio zeichnete er mitreißend und anekdotenreich das Leben und die

eindrucksvolle sportliche Karriere von Isabell Werth nach und betonte: "Sie ist

nicht nur die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten, sie ist diese große

einzigartige hell leuchtende Kerze inmitten der wundervollen Kathedrale des

Dressursports. Die erfolgreichste Olympionikin Deutschlands aller Zeiten - sie

gilt es auszuzeichnen mit dem Superbrands-Award Personality of the Year."



Sonderpreise für Plant-for-the-Planet und Plan International



Neben den starken Marken, die als "Superbrands Germany" ausgezeichnet wurden,

erhielten erneut zwei Organisationen einen Ehrenpreis. Plant-for-the-Planet und

Plan International wurden als "Honorary Superbrands 2023/2024" geehrt.



Die Laudatios auf beide Organisationen hielt Model, Unternehmerin und

Superbrands-Jurorin Barbara Meier. Sie hob hervor: "Als Mutter weiß ich die

Arbeit dieser Organisationen umso mehr zu schätzen, die international

hinschauen, nicht wegschauen und den Schwächsten in unserer Gesellschaft helfen

oder sich für den Klimaschutz engagieren. Eine absolut verdiente Auszeichnung

als Honorary Superbrands für Plant-for-the-Planet und Plan International."



Durch den Abend der Preisverleihung führte Moderator und Präsentationscoach



