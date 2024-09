Warnstreiks bei McDonalds und Co. angekündigt Die Gewerkschaft NGG ruft zu Warnstreiks "bei McDonalds , Burger King, Nordsee und Co." auf. In der sogenannten Systemgastronomie, zu der auch Ketten wie Starbucks , Pizza Hut oder L'Osteria gehören, war zuvor die zweite Runde der Tarifverhandlungen …