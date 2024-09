Übernahmen aus dem Ausland normal

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ifo-Chef Clemens Fuest sieht Übernahmen deutscher Firmen durch ausländische Investoren wie im Fall der Bahn-Tochter DB Schenker grundsätzlich gelassen. Dies sei "Teil normaler wirtschaftlicher Aktivität in einer offenen Volkswirtschaft", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Auch deutsche Unternehmen investieren viel im Ausland, auch in den Kauf ausländischer Unternehmen."

Allerdings spiele es durchaus eine Rolle, wer der Investor sei und in was investiert werde. In einem Fall wie beim Logistiker Schenker, der an eine dänische Firma geht, oder der Commerzbank , wo aktuell die italienische Unicredit Anteile übernommen hat, gehe es um Investoren aus der EU. Das sei geopolitisch unbedenklich. "Derartige Übernahmen sollten im Europäischen Binnenmarkt unproblematisch sein", sagte Fuest.