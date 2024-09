XORTX gibt die Ergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

Calgary (Alberta), den 13. September 2024 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSX-V: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, freut sich, die Ergebnisse seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) bekannt zu geben, die am Donnerstag, dem 12. September 2024, stattfand.

Bei der Versammlung waren insgesamt 889.288 Stammaktien des Unternehmens vertreten, was etwa 31 % der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Alle Angelegenheiten, die bei der Versammlung zur Genehmigung vorgelegt wurden, wurden ordnungsgemäß genehmigt, einschließlich der Wahl aller sieben für das Board of Directors des Unternehmens nominierten Führungskräfte (Anthony Giovinazzo (Chair), Allen Davidoff (CEO), William Farley, Abigail Jenkins, Raymond Pratt, Patrick Treanor und Paul Van Damme), der Ernennung von Smythe LLP zum Auditor des Unternehmens für das folgende Jahr, der Ermächtigung der Direktoren, ihre Vergütung festzulegen, sowie der erneuten Genehmigung des Aktienoptionsplans. Detaillierte Ergebnisse finden Sie im Bericht über die Abstimmungsergebnisse, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

Chairman Anthony Giovinazzo sagte:

„Bei der diesjährigen Aktionärsversammlung wurden zwei kürzlich ernannte Direktoren, Abigail Jenkins und Patrick Treanor, gewählt. Zusammen mit mir und Allen Davidoff, dem CEO von XORTX, umfasst das Board von XORTX ein erfahrenes Biotech-Board mit beträchtlicher Expertise bei der Weiterentwicklung klinischer Studien, dem behördlichen Zulassungsumfeld, der Kommerzialisierung, dem Marketing und der Führung börsennotierter Unternehmen.“

„Abgesehen von der weiteren Verstärkung des Board of Directors von XORTX wurden im vergangenen Jahr das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens weiterentwickelt und die bahnbrechenden, von XORTX gesponserten Forschungsstudien über die autosomal dominante polyzystische Nierenerkrankung (ADPKD) fortgesetzt. Diese Studien sowie die jüngste von Fachleuten geprüfte Forschung, die einen Zusammenhang zwischen genetischen Faktoren und dieser Nierenerkrankung aufzeigt, unterstützen nicht nur den Behandlungsansatz des Unternehmens, sondern erweitern auch das Verständnis für ADPKD und könnten die therapeutischen Ansätze für die Behandlung erweitern. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft über XORTX zu berichten, sobald das Unternehmen weitere Fortschritte verzeichnet“.

