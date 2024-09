Aixtron SE nach Durchbruch von Infineon: "Unsicherheit killt die Wachstumsstory"

dazu LazyInvest: "Inwiefern hast du das Gefühl, dass bei Aixtron irgendwas einer AI-Blase eingepreist wäre? Aixtron war in den letzten Monaten nie bewertet, als wären sie Teil der AI-Bubble."

dazu CrimsonGhost: "Aixtron hat natürlich nichts mit der KI-Bubble zu tun. Aber wenn die Blase erstmal geplatzt ist, werden die Leute schauen das es auch andere Anlagen gibt als KI und da bietet sich das Umfeld um Aixtron eigentlich an, da die Technik, die mit den Maschinen von Aixtron hergestellt werden kann, ja auch Neuland ist und das die Zukunft ist."

Realist88: "UBS hat sich mal kurz still und heimlich 4Mio. Aktien gekauft. Da fragt man sich schon, wieso der Kurs trotzdem so steil runter geht, wenn ein solch großer Player 4Mio. Aktien kauft."

Dietlinde38: "Ich habe mich heute hier für mein Langfrist-Depot eingekauft. Zwar habe ich vor einigen Tagen geschrieben, dass die Aktie noch theoretisch bis unter 14,- EUR fallen könnte. Allerdings überwiegen für mich die Chancen bei diesem Kurs für die nächsten Jahre deutlich. Da ist es mir das Invest an dieser Stelle wert und man wird nahezu nie den perfekten Einstiegszeitpunkt finden. Die Aktie wurde allerdings in den letzten Monat derart abgestraft, dass mir der Kurs nunmehr zusagt. Wie bereits von mir geschrieben, die Aktie ist so billig wie seit einigen Jahren nicht mehr.

Wie heißt es so schön, um mal wieder meinen Lieblingsfreund W.B. zu zitieren: "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind." "

Mk102: "Ich bin gar nicht mal davon überzeugt das es lange dauern wird bis Aixtron wieder bei 30 - 50 € sein wird, es sei denn man sieht 1 Jahr als Langfristinvestment, wenn Samsung in 2025 einen Großauftrag raushaut trifft das auf Auftragseingänge von Wolfspeed und STM + möglicherweise Infineon , alle bauen sie neue große Werke in Bauabschnitten . Es wird seinen Grund haben das Aixtron das Werk in Italien gekauft hat um dort einen neuen Produktionsstandort zu errichten. OnSemi darf man auch nicht vergessen , auch sie bauen in der Tschechoslowakei ein neues SIC Werk , sind Aixtron Kunde und haben bereits mit Volkswagen einen Abnehmer für die Wafer.

Der Elektronikzulieferer wurde von Volkswagen für die SSP-Plattform als Hauptlieferant nominiert. Onsemi wird künftig SiC-Halbleiter in Leistungsmodulen für den E-Antrieb bereitstellen.

Die Nachricht ist vom 24.07.24 = nur 6 Wochen alt.

Meiner Meinung nach wird 2025 ein Rekord Auftragseingangsjahr für Aixtron und dank des neuen Werkes in Italien wird Aixtron in der Lage sein auch mehr liefern zu können = Umsatz und Auftragseingang samt Gewinn werden in 2025 stark steigen, nur ab wann es losgeht ist ungewiss, ob schon im ersten Halbjahr oder erst im zweiten Halbjahr 25."

Heyhey: "Es gab eine Gewinnwarnung. Der Auftragseingang ist zwar gut, aber numal auf dem Niveau von 2023. Da kommt für 2024 keine Wachstumsphantasie auf. Aixtron stagniert auf einem hohen Niveau. Kurse von 30 EUR und mehr waren aber durch eine intakte Wachstumsphantasie getrieben. Fehlt diese, bestraft der Markt das sofort. Nur wenn 2025 wieder ein Umsatz- und Gewinnwachstum geguided wird, kann sich der Kurs hier nachhaltig erholen. Für 2024 ist der Drops gerutscht und es bleibt lediglich die Hoffnung, dass die Guidanxe hält, sonst droht hier nioch Schlimmeres. Die 2025 Guidance kommt erst im März. Das ist noch ein langer Weg."

Mk102: "Für die die es nicht wissen, Aixtron ist derzeit die e i n z i g e Firma weltweit die überhaupt Tools zur Herstellung der Micro LED liefern kann, hinter verschlossenen Türen wird derzeit garantiert hektisch bei Samsung und Co geforscht wie man die Micro LED massentauglich macht."

Realist88: "Hier steht ein möglicher neuer Grosskunde Samsung im Raum und dazu hat die UBS noch 4% an Aixtron gekauft...hier braut sich doch einiges zusammen."

dazu mk102: "Die Zukunftsaussichten von Aixtron sind jedenfalls ausgezeichnet auch wenn "DB HiTek has invested in GaN-related equipment at the end of 2023 and aims to begin initial mass production in 2025" auch nur 1-2 Tools bedeutet, wie bei anderen potenziellen Aixtron Neukunden werden sie erst mal Kleinserien für ihre Kunden auflegen und wenn diese mit der Qualität zufrieden sind, einen Großauftrag raushauen "and invest in large-scale mass production in 2027" .

Bei GaN kann man sich ziemlich sicher sein das Aixtron der Lieferant sein wird , Aixtron ist dort mit 82 % absoluter Marktführer.

Germane1: "Lese gerade im Handelsblatt über Infineon „Silizium war gestern - Infineon gelingt Durchbruch bei Stromsparchips aus innovativen Material. Dabei handelt es sich um Galliumnitrid. Wie beurteilt ihr das im Hinblick auf Aixtron?"

dazu Protestsongs: "Das dürfte der Auslöser für den Ausverkauf sein gerade. Aixtron war bei GaN bisher quasi unangefochten Marktführer und der Markt soll krass wachsen. Jetzt hat Infineon sie überholt, auch wenn das natürlich noch im Echtbetrieb nachgewiesen werden muss.

Aber gute Nachrichten für Aixtron sind das nicht gerade..."

dazu Leonator: "Infinion ist Chiphersteller! Infinion stellt keine Anlagen her!

Ein Bezug zu Aixtron besteht nur, wenn Infinion dies auf Anlagen macht, die nicht von Aixtron stammen. Hat irgendwer dazu Informationen / Überlegungen / Hinweise?"

dazu yok: "Infineon machen GaN-Bauteile, keine Epi-Maschinen. Es ist ziemlich sicher die GaN10, auf der der Erfolg mit den 30cm-Wafern erzielt wurde."

dazu lherlherlher: "Trifft aber die Wachstumsphantasien bei aixtron ins Mark. Wenn sich das in bestehende Großvolumenanlagen integrieren lässt, ist vermeintlicher Vorsprung bei Anlagenbau (aixtron) und Fertigung (wolfspeed) hinfällig, richtig?

Naja, Unsicherheit killt die Wachstumsstory. Gehe ich jetzt raus und lass mein Geld da arbeiten, wo ich weniger Risiko habe oder warte ich, bis andere verkaufen und geh dann raus?"

dazu ooy: "Insgesamt seien die Folgen für Aixtron, falls es überhaupt welche geben werde, aber noch schwer abschätzbar, so ein Börsianer."

dazu yok: "Infineon macht keine MOCVD-Maschinen. Sie haben GaN Systems gekauft, aber das war ein Anbieter von GaN-Devices, und kein Hersteller von MOCVD-Maschinen. Insofern haben Infineon diese Maschinen einer anderen Firma verwendet. Was sie damit erreicht haben, ist dass sie den Epi-Prozess auf 300 mm übertragen haben, das ist sehr wohl etwas, um Stolz drauf zu sein. Woher kommen die Maschinen also? Höchstwahrscheinlich von Aixtron, da markt-beherrschend in dem Sektor. Und warum sollte Infineon als Top-Unternehmen seine Arbeitsgeräte nicht beim Weltmarktführer kaufen? Zumal, wenn der CEO von Aixtron vorher bei Infineon in eben diesem Segment der Power devices beschäftigt war. Die Nachricht von heute war überaus positiv für Aixtron, auch wenn der Markt das offenbar noch nicht kapiert. Und mal ehrlich, wenn Aixtronkunde A (WOLF) einen Schaden hat, weil Aixtronkunde B (Infineon) ein besseres Verfahren entwickelt, dann wird das Aixtron wenig tangieren, das ist Marktwirtschaft. Und für Aixtron ergibt sich ein Zusatzgeschäft, wenn andere Kunden ihre vorhandenen Anlagen auf 300 mm umrüsten lassen.

Das war einer der seltenen Momente an der Börse, wo man mit etwas Hintergrundwissen klar erkennen konnte, dass der Markt die Nachricht falsch interpretierte. Ich hoffe, ich war nicht der einzige, der die Situation genutzt hat ;-) "

Autor: Hardy Schilling, Head of Community