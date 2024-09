SDAIA und Microsoft gründen Exzellenzzentrum zur Förderung von KI-Transformation und Innovation

Die Absichtserklärung, die von Dr. Yaser bin Mohammed Alonaizan, Geschäftsführer des Nationalen Zentrums für KI (NCAI) bei SDAIA, und Turki Badhris, Präsident von Microsoft Arabia, unterzeichnet wurde, zielt darauf ab, einen umfassenden Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien in mehreren Schlüsselbereichen zu schaffen. Dazu gehört auch die Entwicklung eines gemeinsamen Exzellenzzentrums, das sich der Beschleunigung von Innovationen im Bereich der generativen KI widmet, mit einem besonderen Schwerpunkt auf arabischen Large Language Models.

RIYADH, Saudi-Arabien, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Die saudische Daten- und KI-Behörde (SDAIA) und Microsoft haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre laufende Zusammenarbeit zu stärken und die Innovation im Bereich der generativen KI im Königreich zu fördern. Die Vereinbarung wurde während der dritten Ausgabe des Global AI Summit (GAIN 2024) im King Abdulaziz International Conference Center in Riad unterzeichnet. Das Gipfeltreffen hat führende internationale Experten und Wissenschaftler im Bereich der Technologie zusammengebracht.

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft wird auch „ALLaM" – der arabische LLM der SDAIA – generell auf Microsoft Azure verfügbar sein. Das Modell, das von SDAIA auf der robusten und skalierbaren Azure-Infrastruktur entwickelt und trainiert wurde, wird es staatlichen Einrichtungen und Unternehmen jeder Größe ermöglichen, die fortschrittlichen Fähigkeiten von ALLaM zu nutzen, um ihre eigenen arabischen KI-Anwendungen zu entwickeln, um Herausforderungen zu bewältigen, Abläufe zu optimieren, die Kundenbindung zu verbessern und die digitale Transformation zu beschleunigen.

Darüber hinaus hat die SDAIA bekannt gegeben, dass ALLaM weltweit als das führende arabische Sprachmodell anerkannt wurde, wie von der Arabic MMLU, einem führenden Standard für große Sprachmodelle, bewertet wurde.

Die Partnerschaft wird auch die Einrichtung der Microsoft AI Academy in Zusammenarbeit mit der SDAIA Academy umfassen. Diese Initiative zielt darauf ab, nationale Kapazitäten im Bereich der KI durch verschiedene gemeinsame Programme aufzubauen, darunter das Microsoft Azure Professional Certification Program, das lokalen Talenten weltweit anerkannte Zertifizierungen bietet, und der Athka University Competition in Zusammenarbeit mit dem Imagine Cup Competition, der saudische Jugendliche zur Teilnahme an internationalen Wettbewerben ermutigen soll.

Diese Initiativen sind integraler Bestandteil der laufenden Bemühungen der SDAIA, die Entwicklung der Daten- und KI-Landschaft in Saudi-Arabien voranzutreiben. Sie unterstreichen das Engagement der SDAIA für die Entwicklung wettbewerbsfähiger nationaler Kapazitäten und die Stärkung der Position des Königreichs als weltweit führendes Land in diesem Bereich.

