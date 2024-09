Statement von BdS-Hauptgeschäftsführer Markus Suchert zur zweiten Tarifverhandlungsrunde in der Systemgastronomie (FOTO)

München (ots) - "Die zweite Runde der Tarifverhandlungen der Systemgastronomiezwischen dem Bundesverband der Systemgastronomie e. V. (BdS) und derGewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ist leider erneut ergebnislosverlaufen. Die Verhandlungen wurden trotz eines verbesserten Angebots derArbeitgeberseite unterbrochen. Der bereits vereinbarte Folgetermin im Septemberfindet auf Wunsch der Gewerkschaft nun erst im November statt. Wir appellierenmit Nachdruck an die Gewerkschaft, ihrer Verantwortung als Sozialpartner fürüber 120.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 3.000 Mitgliedsbetriebegerecht zu werden. Nur damit kann weiterhin die 100%-ige Tarifbindung in derBranche sichergestellt werden.Der BdS versteht die Systemgastronomie als Branche der Chancen und steht deshalbaus Überzeugung für wertschätzende und leistungsgerechte Tariflöhne sowie Ein-und Aufstiegschancen für alle Menschen, unabhängig von ihren individuellenVoraussetzungen. Auch wenn sich die wirtschaftlichen und politischenRahmenbedingungen für die Branche seit der ersten Verhandlungsrunde noch weiternegativ zugespitzt haben und die Restaurants der Systemgastronomie einenweiteren massiven Gästerückgang verzeichnen, stehen wir zu unserem Angebot fürdie Beschäftigten, inkl. der Auszubildenden in der Systemgastronomie. Trotzsignifikant gesunkenem Geschäftsklimaindex in der Branche und der damiteinhergehenden massiven wirtschaftlichen Unsicherheiten für die mittelständischgeprägten Unternehmen der Systemgastronomie übernehmen wir als ArbeitgeberVerantwortung. Wir erreichen mit einer Erhöhung von 16,3 % über eine verkürzteLaufzeit des Tarifvertrags hinweg wieder ein faires Tarifgefüge. Damit schaffenwir Sicherheit und Planbarkeit für alle Beschäftigten.Die NGG muss sich weiter bewegen und mit konstruktiven Vorschlägen zu einemsowohl für die Beschäftigten als auch für die Unternehmen der Brancheausgewogenen Tarifabschluss beitragen. Nur, wenn sich beide Seiten ihrergemeinsamen Verantwortung bewusst sind, können die 100%-ige Tarifbindung,zukunftssichere Arbeitsplätze sowie die Wirtschaftlichkeit und Stabilität derSystemgastronomie gesichert werden."Pressekontakt:Sabine Jürgensmailto:juergens@bundesverband-systemgastronomie.de+49 89 306 58 79 45Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156852/5863943OTS: Bundesverband der Systemgastronomie e. V.