Ein ausländisches Medienteam lobt die „Shaangu-Lösung" bei einem Rundgang durch die Montagehalle im Nordwesten Chinas

BEIJING, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Beim Betreten der Montagehalle von Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group) lobten ausländische Medienvertreter die umweltfreundlichen Produkte und Lösungen des chinesischen Unternehmens, die den grünen Wandel im In- und Ausland vorantreiben.

Am 10. September besichtigten 11 Führungskräfte und Journalisten ausländischer Medien wie Financial World (Spanien), Curierul National (Rumänien), Delovoy Kazakhstan und Latin American News Agency (Kuba) die Montagehalle der Shaangu Group im Lintong-Produktionspark in Xi'an City, Nordwestchina.