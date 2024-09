Goldinvest.de Goliath Resources - Nächster Großinvestor kommt an Bord Jetzt sind es schon 14,725 Mio. Dollar, die Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) mit der bereits gemeldeten Flow-Through-Finanzierung aufnehmen will! Offensichtlich, stehen die Großinvestoren Schlange bei dem Unternehmen, das derzeit mit acht Bohrgeräten auf seinem Golddigger-Projekt arbeitet.